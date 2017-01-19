В Севастополе политические партии создают коалицию
Севастополь, 19 января, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Лидеры региональных отделений политических партий РФ обсудили возможность выдвижения согласованного партиями и общественными организациями единого кандидата-севастопольца на пост главы региона. Об этом говорилось на встрече руководителей отделений десяти партий, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В предстоящих выборах будут участвовать кандидаты от парламентских партий, поэтому говорить о том, что мы согласуем единого кандидата — это преждевременно и маловероятно, — заявил глава севастопольских коммунистов Василий Пархоменко. — Но тем не менее идея найти консолидированного кандидата, который мог бы сформировать команду, учитывая интересы других политических партий и идти на выборы — такое тоже вполне возможно».
«Практически это сложно: партии будут выдвигать своих кандидатов на выборах. В результате получим 14 человек, которые размоют картину предпочтений избирателей. В итоге создается риск полного фиаско для города в целом, — сказал председатель отделения партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик. — Однако, учитывая огромную величину «ставок», мы должны попытаться предложить единого кандидата. Во всяком случае, можно попробовать».
Лидеры политических движений уверены, что авторитет партий довольно высок для того, чтобы горожане поверили и прислушались к их мнению.
По их оценке, представленные партии, включая членов, сторонников и сочувствующих, составляют около 10% избирателей города.
«Считаю, что идея консолидации вокруг одного кандидата-севастопольца, изложенная в некоем меморандуме, возможно, будет иметь жизнь», — отметил руководитель партии «Великое Отечество» Александр Вергуш.
Руководитель севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев предложил организовать «Клуб политических партий» для того, чтобы «прозрачнее определить общую позицию политпартий Севастополя по отношению к предстоящим выборам губернатора».
Его поддержал глава регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Константин Козырев, который также готов включиться в группу для выдвижения единого кандидата, что, по его мнению, поможет преодолеть «выборные технологии». «Имея консолидированного кандидата, которого мы бы не только поддерживали, но и чтобы проводили соответствующую работу среди членов партий и сторонников, чтобы таким образом был выбран губернатор, которого хочет наше большинство, а не выборные технологии», — сказал он.
Василий Пархоменко (КПРФ) отметил, что, несмотря на предлагаемую региональной властью систему выборов, значительно ограничивающую избирательное право, все-таки можно повлиять на систему жесткого использования админресурса: «Мы сможем в какой-то мере что-то изменить, если мы будем действовать сплоченно».
Как отмечалось на встрече, идея объединения возникла на фоне игнорирования политпартий в городе со стороны врио губернатора Дмитрия Овсянникова.
«Партии готовы выстроить политический диалог для того, чтобы конструктивно влиять на власть», — считает Сергей Балабанов («Трудовая партия России»).
«Через партии проходят выборы в Законодательное собрание, через партии проходят выборы губернатора. Сбрасывать политпартии со счетов — это ошибка нынешней региональной власти, которую, объединившись, мы сможем исправить, — добавил Евгений Дубовик, экс-заместитель губернатора Севастополя.
Он также отметил, что ни в одном субъекте РФ до сих не опробован формат объединения партий для эффективного решения общих направлений развития региона. И именно Севастополь вновь выступает новатором и «предлагает новые пути консолидации общества для достижения успеха».
Впоследствии встречи-консультации партий станут регулярными, на них будут приглашены члены правительства и представители Заксобрания.