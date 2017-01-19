Севастополь, 19 января, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Лидеры региональных отделений политических партий РФ обсудили возможность выдвижения согласованного партиями и общественными организациями единого кандидата-севастопольца на пост главы региона. Об этом говорилось на встрече руководителей отделений десяти партий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Krimkanikuli.ru Севастополь

«В предстоящих выборах будут участвовать кандидаты от парламентских партий, поэтому говорить о том, что мы согласуем единого кандидата — это преждевременно и маловероятно, — заявил глава севастопольских коммунистов Василий Пархоменко. — Но тем не менее идея найти консолидированного кандидата, который мог бы сформировать команду, учитывая интересы других политических партий и идти на выборы — такое тоже вполне возможно».

«Практически это сложно: партии будут выдвигать своих кандидатов на выборах. В результате получим 14 человек, которые размоют картину предпочтений избирателей. В итоге создается риск полного фиаско для города в целом, — сказал председатель отделения партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик. — Однако, учитывая огромную величину «ставок», мы должны попытаться предложить единого кандидата. Во всяком случае, можно попробовать».

Лидеры политических движений уверены, что авторитет партий довольно высок для того, чтобы горожане поверили и прислушались к их мнению.

По их оценке, представленные партии, включая членов, сторонников и сочувствующих, составляют около 10% избирателей города.

«Считаю, что идея консолидации вокруг одного кандидата-севастопольца, изложенная в некоем меморандуме, возможно, будет иметь жизнь», — отметил руководитель партии «Великое Отечество» Александр Вергуш.

Руководитель севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев предложил организовать «Клуб политических партий» для того, чтобы «прозрачнее определить общую позицию политпартий Севастополя по отношению к предстоящим выборам губернатора».

Его поддержал глава регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Константин Козырев, который также готов включиться в группу для выдвижения единого кандидата, что, по его мнению, поможет преодолеть «выборные технологии». «Имея консолидированного кандидата, которого мы бы не только поддерживали, но и чтобы проводили соответствующую работу среди членов партий и сторонников, чтобы таким образом был выбран губернатор, которого хочет наше большинство, а не выборные технологии», — сказал он.

Василий Пархоменко (КПРФ) отметил, что, несмотря на предлагаемую региональной властью систему выборов, значительно ограничивающую избирательное право, все-таки можно повлиять на систему жесткого использования админресурса: «Мы сможем в какой-то мере что-то изменить, если мы будем действовать сплоченно».

Как отмечалось на встрече, идея объединения возникла на фоне игнорирования политпартий в городе со стороны врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Партии готовы выстроить политический диалог для того, чтобы конструктивно влиять на власть», — считает Сергей Балабанов («Трудовая партия России»).

«Через партии проходят выборы в Законодательное собрание, через партии проходят выборы губернатора. Сбрасывать политпартии со счетов — это ошибка нынешней региональной власти, которую, объединившись, мы сможем исправить, — добавил Евгений Дубовик, экс-заместитель губернатора Севастополя.

Он также отметил, что ни в одном субъекте РФ до сих не опробован формат объединения партий для эффективного решения общих направлений развития региона. И именно Севастополь вновь выступает новатором и «предлагает новые пути консолидации общества для достижения успеха».

Впоследствии встречи-консультации партий станут регулярными, на них будут приглашены члены правительства и представители Заксобрания.