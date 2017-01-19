Москва, 19 января, 2017, 13:47 — ИА Регнум. На поддержку строительства сельских дорог — как к населённым пунктам, так и к различным объектам производства, переработки сельхозпродукции будет выделено 8,3 млрд рублей. Сельские дороги являются одним из важнейших приоритетов. Об этом сегодня, 19 января, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Оксана Ермихина Сельская дорога

«Эти средства позволят увеличить протяжённость автомобильной сети, помогут дальнейшему развитию села и, конечно, агропромышленного комплекса», — отметил Медведев.

Также распределим ресурсы на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ключевая цель — обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек в каждом.

В бюджете 2017 года на эти цели запланировано 30 млрд рублей. По словам премьер-министра, «конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе и от величины самого города. Конечно, учтём и потребности, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу».