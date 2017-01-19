Рим, 19 января, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Руководство Италии рассматривает возможность участия в майском саммите G7 (пройдёт в итальянском городе Таормина) президента России Владимира Путина. Вопрос уже обсуждался на встрече главы совета министров Италии Паоло Джентиллони и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Вопрос участия главы России рассматривался на переговорах 18 января в Берлине. Меркель выступила против присутствия Путина на встрече «большой семёрки», сославшись на отсутствие прогресса в ситуации на Украине.

В итоге Берлин и Рим условились возобновить обсуждение после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, «группа семи» (G7) объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Раньше в состав этой группы входила Россия — тогда «клуб» назывался G8 («большая восьмёрка»).

Участие России в группе приостановлено после вхождения в состав РФ Крыма и Севастополя. Последний раз Россия (президент РФ Путин) присутствовала на 39-м саммите G8 в 2013 году.

40-й саммит был запланирован на 4—5 июня 2014 года в Сочи. Но после присоединения Крыма в марте западные участники G8 заявили о прекращении своего участия в группе и переходе к формату G7 — без участия России. 40-й саммит открылся 4 июня 2014 года в Брюсселе.