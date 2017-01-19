Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил журналистам о необходимости вложить 1,5−2 млрд рублей, чтобы привести в соответствие с параметрами Международной федерации футбола (ФИФА) к ЧМ-2018 стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, эти средства на доработку стадиона выделят правительство РФ и ФИФА. Мутко пояснил, что для чемпионата Европы 2020 года, этап которого пройдет в Санкт-Петербурге, «все будет готово» и ничего не нужно будет адаптировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 года строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга были официально завершены. Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а Госстройнадзор Санкт-Петербурга издал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

На следующий день, 30 декабря, объект был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

По заверению чиновников Смольного, все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.