Ростов-на-Дону, 19 января, 2017, 13:34 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Купель

В Ростовской области желающих окунуться в крещенскую воду оказалось меньше, чем годом ранее. Так, совершили омовение в ночь на 19 января более 95 тыс. жителей региона, тогда как в 2016 году в крещенскую ночь трижды погрузились в «иордани» более 120 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

По информации пресс-службы регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, в целом празднование Крещения на Дону прошло без происшествий. На территории 140 купелей за порядком и безопасностью верующих следили более 1,8 тыс. человек, на случай возникновения ЧП подготовлено 479 единиц техники и плавсредств.

Напомним, что омовение можно совершить в течение дня 19 января. Все водоёмы, которые оборудованы к православному празднику, были проверены специалистами, прилегающие территории оснащены всем необходимым для комфортного проведения обряда: поручнями и ступенями, установлены пункты обогрева и раздевалки.