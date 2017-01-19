Оренбург, 19 января, 2017, 13:40 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в третьем квартале 2016 года стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья составила 37 416 рублей, на вторичном — 39 371 рубль. Средняя фактическая стоимость отмечена на уровне 28 520 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и уточнили, что данные представлены по трем крупным городам: Оренбургу, Орску и Бузулуку.

Динамика цен на жильё в Оренбурге

Специалисты обратили особое внимание на то, что в третьем квартале на первичном рынке сохранялись цены четвертого квартала 2012 года (37 694 рубля), а на вторичном — второго квартала также 2012 года (39 986 рублей).

Напомним, весной 2016 года и.о. министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Ольга Мищерякова говорила о том, что заметного падения цен не предвидится, аргументируя тем, что строители не будут работать себе в убыток и продавать жилье ниже себестоимости.

«Сокращение платежеспособного спроса населения привело к некоторому снижению цен на рынке жилья к концу 2015 года. Но в тоже время стоимость строительства за 2015 год выросла почти на 7%, иными словами, затраты на возведение каждого квадратного метра жилищного фонда увеличились в среднем на 2 тыс. рублей», — отмечала глава ведомства.

Динамика цен на жильё в Оренбурге

Летом 2016 года риелторы говорили о стагнации цен на рынке недвижимости. И эта ценовая политика наблюдалась с 2014 года. В начале 2016 года отмечалось повышение спроса на строящиеся объекты в связи с введением в банках льготной программы ипотечного кредитования с господдержкой, так как государством было ограничено действие этой программы до 1 марта 2016 года. Семьи активно приобретали жилье в строящихся жилых комплексах. Позже данную программу продлили, но спрос постепенно начал снижаться.

Во втором квартале 2016 года, судя по ценам на жилье, в регионе произошло небольшое оживление на рынке недвижимости. Если в первом квартале квадрат жилья в новостройках стоил 38 009 рублей, на вторичном рынке — 41 702 рубля, то во втором квартале — 38 089 рублей и 40 468 рублей соответственно. В третьем квартале же — падение цен (37 416 рублей — в новостройках и 39 371 рубль — на вторичном рынке). «Результатов по четвертому кварталу пока нет», — уточнили в Минстрое Оренбуржья.