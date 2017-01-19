Рязань, 19 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. В Рязани по факту взрыва автомобиля на улице Свободы 18 января возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области, дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом».

picman2 Горящий автомобиль

В ходе проверки было установлено, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, которое было снабжено поражающими элементами. Мощность взрывного устройства составили 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Причем, следователи считают, что покушение могло быть связано со служебной деятельностью потерпевшей.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. В качестве приоритетных рассматриваются версии, что покушение на убийство связано со служебной деятельность либо личной жизнью потерпевшей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января на улице Свободы примерно в 15:40 произошел взрыв автомобиля Suzuki Grand Vitara. За рулем находилась женщина, которая была госпитализирована. При этом СМИ сообщили о том, что женщина руководит ТСЖ.