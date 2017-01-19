Владикавказ, 19 января, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Окунуться на Крещение в этом году жители Владикавказа в традиционном месте, где устанавливаются купели, не смогут. Как пояснили ИА REGNUM во Владикавказской и Аланской епархии 19 января, доступ к Тереку закрыт в связи со строительно-ремонтными работами.

Blagos.ru Чин водосвятия

В Моздоке воду освятили на территории Успенского храма, а также на реке Терек, где крещенские купания продолжались всю ночь. В Моздокском районе обряд омовения можно было совершить в Луковском озере и в реке Терек в станице Павлодольской. В Ардоне чин великого освящения совершен на территории Свято-Георгиевского храма.

Жители Дигоры и окрестных сел смогли окунуться в крещенскую воду на реке Урсдон. Также прошли купания в Горной Санибе на реке Гизельдон, на реке Урух в районе села Новый Урух. В селе Бирагзанг воду освятили на горячих источниках.

В станице Змейской после водосвятия все желающие смогли окунуться в крещенскую воду на родниках. В Богоявленском Аланском женском монастыре чин великого освящения воды прошел на монастырском озере и купели на источнике св. Николая Чудотворца.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Северной Осети было организовано девять мест для крещенских омовений.