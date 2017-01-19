Екатеринбург, 19 января, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Общая задолженность свердловчан и региональных компаний за тепловую энергию на начало 2017 года составила более 7,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» корреспонденту ИА REGNUM.

TBIT Тепло

В ПАО «Т Плюс» уточнили, что больше всего за поставку тепла задолжали управляющие компании и организации ЖКХ — более 5,5 млрд рублей. Далее идут бюджетные организации с общим долгом в размере 461 млн рублей. А совокупный долг промышленных предприятий и структур министерства обороны составляет порядка 418 млн рублей

По данным поставщиков тепла самой проблемной территорией остается областной центр. Компании, предприятия и жители Екатеринбурга задолжали в общей сложности порядка 5,7 млрд рублей. Далее по списку идут потребители Нижней Туры и Лесного с долгами по одному миллиарду рублей и Первоуральска — более 850 млн рублей.

«В 2016 году в Арбитражный суд Свердловской области подано 1111 исковых заявлений на общую сумму свыше 4,9 млрд рублей, на сегодняшний день удовлетворено 583 иска на сумму более 1,7 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ещё на конец осени 2016 года совокупный долг свердловчан за тепло перед поставщиками составлял порядка 6,8 млрд рублей. Уже на то время по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, рост задолженности составил 5%. Наибольшая задолженность традиционно была у управляющих компаний и жилищно-коммунальных хозяйств — порядка 5,2 млрд рублей, а долги предприятий, компаний и жителей Екатеринбурга — свыше четырёх миллиардов рублей.