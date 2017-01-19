Орел, 19 января, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Наказание в виде восьми лет лишения свободы попросил представитель государственного обвинения для владельца холдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. Прения сторон по делу в отношении бизнесмена проходят сегодня, 19 января, в Железнодорожном суде Орла. Будагов, напомним, обвиняется следствием в даче взятки начальнику областного департамента госимущества и землепользования Андрею Синягову.

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«Совокупность собранных доказательств позволяет утверждать о виновности подсудимого. Будагов совершил особо тяжкое преступление против органов государственной власти. Прошу признать виновным и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в размере 70-кратной суммы взятки», — цитируют гособвинителя «Орловские новости».

Оглашение приговора ожидается 6 февраля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Будагов обвиняется по ч.5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»). Он был задержан 11 марта после передачи пяти миллионов рублей руководителю департамента имущества и земельных отношений Орловской области. По версии следствия, деньги предназначались за продление срока размещения торговых павильонов «Родное село» на землях муниципальной и областной собственности.

Сам подсудимый свою вину не признает — по его словам, деньги предназначались чиновнику не в качестве взятки, а в долг. Однако сам чиновник настаивает на том, что это была взятка.

Сергей Будагов является владельцем крупнейшего в регионе агрохолдинга «Орловская нива» — летом 2016 года, правда, предприятие сменило прописку на Тульскую область.

В период губернаторства Александра Козлова Будагов выкупил из областной собственности активы холдинга, при этом сумма сделки составила всего 14 млн. рублей.

В 2014 году в отношении Будагова было возбуждено дело по факту продажи госпакета акций ОАО «АПК «Орловская нива». По версии следствия, Будагов выкупил 99,98% акций ОАО «АПК «Орловская нива» у регионального департамента имущества, промышленности и информатизации — за 14,1 млн рублей при реальной стоимости более 700 млн рублей.

Возглавляющий ныне область Вадим Потомский не раз давал понять, что считает эту сделку причинившей региону серьезный ущерб, однако все попытки властей опротестовать продажу холдинга пока не увенчались успехом.