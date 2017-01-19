Киев, 19 января, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Верховная рада одобрила разработанный Минобороны законопроект о присутствии на территории Украины иностранных военных подразделений в 2017 году, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На учения

Речь идет о присутствии на учениях иностранных вооруженных подразделений. Так, в 2017 году на территории Украины пройдут украинско-американские маневры Sea Breeze и Rapid Trident.

За закон проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме для принятия в 226 голосов. Также действие закона распространяется на военнослужащих США, стран НАТО и участников программы «Партнерство ради мира».

Численностью участников программы при этом не должна превышать трех тысяч человек.