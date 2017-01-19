Киев, 19 января, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен требовать от международных организаций и ряда государств расследования гибели людей в ходе Евромайдана в Киеве в 2014 году. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Турчинов

По его словам, это связано с тем, что власти Киева за три года так и не ответили на вопрос, кто стрелял в людей. «Я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии», — сказал бывший глава государства.

Он напомнил, что сразу после гибели людей в феврале 2014 года ему были предъявлены эти обвинения, однако Генпрокуратура Украине не смогла привести ни одного доказательства вины Януковича.

При этом правоохранителям Янукович собирается передать доказательства причастности к трагедии на Майдане нынешних властей Киева. Он пояснил, что расстрелы на Майдане были выгодны нынешнему спикеру Верховной рады Александру Турчинову, «Парубию, Пашинскому и их подельникам».

«Более того, после моего видеодопроса 28 ноября ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающие вину этих лиц», — сказал Янукович.