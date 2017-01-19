Тольятти, Самарская область, 19 января, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» в 2017 году планирует на 50% увеличить экспорт своих транспортных средств. Об этом, как передает Finam.Ru, сообщил исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек на пресс-конференции, посвященной продажам Lada по итогам прошлого года.

Kremlin.ru LADA Vesta

«Мы планируем увеличить экспорт поставок, — отметил он. — В прошлом году на экспорт было поставлено 20 000 автомобилей. На этот год мы ставим задачу увеличить экспорт на 50% по отношению к прошлому году».

При этом Птачек добавил, что продажи автомобиля Lada Vesta в Германии начнутся уже в ближайшие дни.

«В Германии у нас есть импортер, который представляет интересы АвтоВАЗа, и уже сегодня он продаёт текущие модели, которые мы в ближайшие недели дополним Vesta», — сказал он.

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