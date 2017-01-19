Ярославль, 19 января, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В Ярославле запуск Хуадянь-Тенинской ТЭЦ откладывается минимум на шесть месяцев. Причиной стали многочисленные нарушения, выявленные в ходе проверки Ростехнадзора, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в госведомстве.

Yarregion.ru Хуадянь-Тенинская ТЭЦ

Как уточняет «Коммерсант», проверка была внеплановой и проводилась якобы по обращению самой компании, которая рассчитывала получить по ее итогам разрешение на эксплуатацию объекта. Однако Ростехнадзор выявил около 500 нарушений, связанных с отклонениями от утвержденного Главгосэкспертизой проекта. Претензии касаются промышленной безопасности, отсутствия документации на некоторое оборудование, безопасности газораспределительных сетей.

«Коммерсант» утверждает, что в Ростехнадзоре подтвердили выводы проверки, отметив, что компании предписано исправить ситуацию до 9 марта. Но, по мнению источников издания, на это может уйти «минимум от полугода до года», причем потребуются дополнительные инвестиции.

В ОАО «ТГК-2» корреспонденту ИА REGNUM ситуацию комментировать отказались. Впрочем, председатель комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Виктор Тамаров пояснил, что все претензии могут оказаться рабочими моментами. При этом он уточнил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

«Объект большой, сложный. Не получить замечаний в ходе такого строительства невозможно. Это рабочая ситуация. Вопрос в том — какие именно нарушения выявлены и какие материальные ресурсы требуются для их устранения», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Виктор Тамаров, отметив, что для региона Хуадянь-Тенинская ТЭЦ — серьезный налоговый объект.

Строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле — совместный проект ТГК-2 и китайской компании China Huadian Corporation, реализуемый с целью поставки энергоресурса на оптовый рынок. Проект мощностью 450 МВт реализуется с 2012 года, 75% стоимости проекта в 20 млрд рублей закрыл китайский банк ICBC. Компания уже несколько раз переносила сроки ввода объекта в эксплуатацию, и просрочка является основанием для введения штрафных санкций. Этот вопрос наблюдательный совет «Совета Рынка» (регулятор энергорынков) рассмотрит 26 января. По предварительным оценкам, размер штрафа может составить 78 млн рублей ежемесячно.