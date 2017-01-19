Лондон, 19 января, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Британская компания Lotus Cars обязуется к 2022 году представить свой первый кроссовер. Новинка призвана составить конкуренцию немецкому Porsche Macan, сообщает издание Autocar.

Autocasion.com Lotus Evora

Как пояснил глава компании Жан-Марк Гале, до указанного срока будет обновлен модельный ряд Lotus. В 2020 году ожидается выход модели — преемника Lotus Elise и Lotus Exige. Новая генерация Lotus Evora появится к 2022 году. Выпуск четвертой модели, кроссовера, должен привести к удвоению продаж бренда.

«Никто не выпускает лёгкий и отлично управляющийся кроссовер, так что эта ниша свободна и выглядит привлекательно», — отметил Гале. Он добавил, что автомобиль разрабатывается в настоящее время, однако ни дизайн, ни технические характеристики модели пока не утверждены.

Предполагается, что новые модели станут более легкими и быстрыми, их динамика будет улучшена. Вероятно, модели Elise и Exige получат алюминиевую платформу, что позволит сократить вес машины примерно на тонну. Обновленные модели получат двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра.