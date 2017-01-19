Калуга, 19 января, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Крещенский сочельник, 18 января, жители и гости Калуги стали свидетелями необычного явления. После 17 часов в западной части небосвода была хорошо видна колона в виде столба от заходящего солнца, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

D333 pav Солнечный столб

По словам специалистов Калужского государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, столь редкое оптическое явление называется — солнечный столб, когда вертикальные лучи тянутся от источника света. Солнечный столб особенно хорошо виден, когда солнце находится наиболее близко к горизонту.

«Это явление образуется в атмосфере, когда солнечный свет в воздухе отражается от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, имеющих шестиугольное сечение. Такие кристаллы образуются в перистых облаках. В теплое время года — в верхней тропосфере, а в холодное — в более низких слоях и поэтому они имеют более явное очертание», — пояснили в пресс-службе музея.