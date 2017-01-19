Кейптаун, 19 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Число погибших горняков в шахтах ЮАР в 2016 году снизилось до рекордно низкого уровня: с 77 человек в 2015 году до 73, заявил министр шахт ЮАР Джозеф Цван, сообщает 19 января Reuters.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Уже девятый год подряд в ЮАР снижаются показатели смертности среди шахтеров. Что стало следствием проводимой государством политики по улучшению условий безопасности в шахтах. В прежние годы под землей погибали сотни людей.

Напомним, условия безопасности в шахтах ЮАР значительно улучшились, благодаря чему за последние годы крупных аварий не происходило. Последний раз значительное происшествие произошло на золотодобывающей шахте близ города Йоханнесбург в 2007 году.

Тогда на глубине 2200 метров было заблокировано 3200 человек. К счастью, все они были благополучно эвакуированы, но сам факт катастрофы привлек внимание властей к проблеме безопасности на подобном производстве.