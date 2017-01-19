Шадринск, Курганская область, 19 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Кургане прорабатывают вопрос об отключении газа асоциальным жителям многоквартирных домов, от действий которых могут пострадать их соседи. Проблему обозначили сами жители столицы Зауралья и трагедия в Шадринске, когда угарным газом отравились насмерть четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Кургана.

Pavel Starikov Газовая развязка

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций руководитель администрации города Кургана Андрей Потапов заявил, что прокатившиеся по всей стране случаи взрывов бытового газа вызывают тревогу к жителей столицы Зауралья. Опасаясь за себя и своих близких, курганцы регулярно пишут в различные инстанции, требуя перекрыть газ асоциальным и неадекватным соседям, но кроме проверки внутридомового газового оборудования, как уточнил директор АО «Кургангоргаз» Олег Попов, предприятие в силу своих полномочий сегодня принять не может.

Накануне, как ранее сообщало ИА REGNUM, в курганском городе Шадринске результате выхода продуктов сгорания природного газа из проточного кухонного водонагревателя погибли двое жильцов одной из квартир многоэтажки, а также двое их соседок из квартиры этажом выше.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, необходимо проработать вопрос об отключении газа жителям многоквартирных домов, от действий которых могут пострадать невинные люди, считает сити-менеджер Кургана. Альтернативой приборов для приготовления пищи могут стать электроплиты: они более безопасны и просты в эксплуатации.

Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадию Галустову было поручено в течение недели отработать механизм отключения газа потребителям, которые ведут асоциальный образ жизни либо не могут контролировать свои действия.

Данная постановка проблемы вызывает вопросы. Электроплиты в асоциальных и неадекватных руках — не менее опасны, так как имеют обыкновение не выключаться и стать источником пожара в многоквартирном доме. Кроме того, решение заменить газовые плиты на электрические повлечет за собой неплательщиков за электроэнергию, которая в Курганской области самая дорогая для потребителей на Урале: в два раза дороже, чем в соседней Тюменской области.

Руководитель отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с общественностью города Шадринска Валерий Швецов пояснил, что случившаяся 16 января в их городе трагедия не имеет криминальной подоплеки и асоциального следа — незаконного подключения к газораспределению. «Регулярная проверка оборудования, разъяснение его опасности для жизни — это на сегодня главное, — считает Валерий Швецов. — А решения, подобные тому, что принимаются в Кургане, должны взвешиваться вместе с общественностью. Подобные действия должны законодательно обосновываться. Тут очень много вопросов. Согласен в одном: вопрос давно назрел и надо принимать какие-то меры».