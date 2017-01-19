Воронеж, 19 января, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Сайт правительства Воронежской области по адресу http://www.govvrn.ru оказался 19 января недоступен пользователям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так выглядит станица правительства Воронежской области в настоящее время

На странице сайта при попытке его открыть появляется сообщение об истечении срока регистрации домена.

Соответственно, недоступны и интернет-страницы большинства департаментов правительства региона. Исключение составляет, например, департамент культуры области.

Причиной отключения портала может стать не внесение своевременной оплаты. По какой причине это произошло, не уточняется. Впрочем, как обещают в департаменте связи и массовых коммуникаций, проблема будет решена в самое ближайшее время, и сайт заработает.

Невнимательность к состоянию своих интернет-ресурсов со стороны Воронежского государственного университета в 2011 году привела к крупному скандалу: официальный форум вуза, на который можно было попасть напрямую с главной страницы ВГУ, превратился в рассадник спама и объявлений порнографического характера: студенты могли выбрать для себя проститутку или полюбоваться откровенными снимками. После публикации ИА REGNUM проблему оперативно решили. В 2012−13 годах реклама эскорт-услуг и вовсе была обнаружена на сайтах некоторых воронежских школ. Руководство школ тогда объяснило ситуацию тем фактом, что законодательство обязывает их создавать сайты школ, однако средства на эти цели не выделяются или выделяются в недостаточном объеме, в результате школы вынуждены пользоваться бесплатным хостингом.