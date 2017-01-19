Тегеран, 19 января, 2017, 12:40 — ИА Регнум.



AshLM Разрушенное здание

Утром 19 января после пожара на верхних этажах здания торгового центра в Тегеране произошло его обрушение, передает канал PressTV.

По словам главы Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир-Хоссейна Коливанда, под завалами оказались несколько пожарных. В настоящее время продолжается спасательная операция.

17-этажное здание открыто в 1962 г. Это была одна из первых высоток в иранской столице. На его территории располагались магазины и мастерские одежды.