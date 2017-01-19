Москва, 19 января, 2017, 12:33 — ИА Регнум. После скандала с изъятием десяти детей из приемной семьи в Зеленограде следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Об этом 19 января сообщает управление СКР по городу Москве.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

По версии следствия, чиновники из органов опеки и социальной защиты вовремя не выявили тот факт, что родители из Зеленограда, воспитывающие 10 приемных детей, не создали для их проживания и развития нужных условий. В результате законные права и интересы несовершеннолетних оказались нарушены. В ходе расследования уголовного дела также будут выяснены обстоятельства, при которых один ребенок получил травмы, обнаруженные сотрудниками детского сада.

«Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) каждого из работников органов опеки, отвечающих за контроль проживания в семье приемных детей», — говорится в сообщении СК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно об изъятии 12 детей у приемных родителей в Зеленограде. Позже выяснилось, что детей десять. Ребят забрали после того, как на теле одного из них были замечены ссадины и кровоподтеки. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова встретилась с приемной матерью. Омбудсмен взяла этот инцидент под личный контроль.