Москва, 19 января, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Три четверти жителей Росси (73%) пользуются различными видами банковских карт: имеют одну карту 69%, две карты — 23%, три карты — 6%, четыре и более — 2%. При этом 63% являются держателями «зарплатных» карт, 31% имеют дебетовую карту и 21% используют кредитные карты. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ)

lcb Банковские карты

За 8 лет доля пользователей всех видов карт значительно выросла. Число держателей «зарплатных» и социальных картувеличилось с 24% до 63%, и на сегодняшний день наибольшая доля пользователей в группе 45−54-летних (75%) и среди имеющих высшее образование (67%).

Дебетовые карты в 2008 году оформляли 4%, в 2016 году — 31%, и чаще это делают мужчины (37%) и опрошенные 25−34 лет (44%).

Кредитные карты имели 3% российских граждан 8 лет назад, сейчас — 21%, такой вид банковских карт наиболее востребован среди 25−44 летних (27−28%) и имеющих высшее образование (26%).

Опрос проведен в 2016 году. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.