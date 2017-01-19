Новосибирск, 19 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Новосибирскому школьнику передали подарок от премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как рассказали ИА REGNUM в Законодательном собрании Новосибирской области, ученик первого класса гимназии №2 Дима Куранчев написал письмо в центральную приемную Дмитрия Медведева с просьбой прислать ему конструктор Lego. Мальчик уже три года ждал чтобы Дед Мороз подарил ему этот конструктор. Папа и мама говорили ему, что это очень дорогой подарок, да и Дед Мороз никак не успевает выполнить его желание. Тогда мальчик решил написать письмо Дмитрию Медведеву, чтобы тот попросил Деда Мороза подарить ему именно этот подарок.

andraberila Конструктор Лего

Подарок, который на днях прибыл из Москвы, первокласснику вручили депутаты Заксобрания региона. Мальчик сказал, что обязательно поблагодарит Дмитрия Медведева, напишет ему снова и уточнил, что написал свое письмо с просьбой о подарке в декабре.

«Дед Мороз был тогда очень занят, как сказала мама, и я написал по секрету письмо и отправил его Медведеву. А Медведев отправил его Деду Морозу, и он мне подарил подарок», — убежден первоклассник.

Одноклассникам Димы Куранчева достались сладкие подарки от депутатов.