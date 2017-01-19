Ленинградская область, 19 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат Росгвардии помог обнаружить места предполагаемых незаконных лесоповалов в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Кадр с беспилотника Росгвардии в Ленобласти

Осмотром лесов Ленобласти с помощью беспилотника занимались сотрудники авиационного отряда специального назначения (АОСН) регионального Главка Росгвардии. Изучался лесной массив в труднодоступных местах Лодейнопольского района.

«В результате мониторинга беспилотник, управляемый сотрудником Росгвардии, обнаружил три места порубки лесных насаждений», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии. — По установленным координатам обнаруженных с воздуха мест порубок сотрудникам полиции предстоит оценить законность деятельности лесозаготовителей».

В региональном управлении Росгвардии отмечают высокую эффективность использования беспилотников для того, чтобы с минимальными затратами провести осмотр обширной территории, а также установить примерный объем незаконно добытой древесины.

Беспилотники позволяют также обнаружить граждан и технику, производящих незаконную рубку леса, и оперативно направить наряды полиции для их задержания и пресечения правонарушений.