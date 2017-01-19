Мельбурн, Австралия, 19 января, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Узбекский теннисист Денис Истомин пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), переиграв во втором круге в Мельбурне представителя Сербии Новака Джоковича. Встреча, которая продолжалась почти 5 часов, завершилась со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Истомина.

gefun Теннис

В следующем круге 29-летний теннисист из Узбекистана сыграет с испанским спортсменом Пабло Каррено-Бустой.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии (Australian Оpen). Мужчины. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) — Денис Истомин (Узбекистан) — 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

Читайте также: Веснина вышла в третий круг Australian Open

Читайте также: Кузнецова вышла в третий круг Australian Open