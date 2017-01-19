Ярославль, 19 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Около 16 тысяч жителей Ярославской области приняли участие в праздновании Крещения Господня. Из них более 500 человек — дети, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону.

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В рамках подготовки к празднику на территории Ярославской области организовано 43 купели. В крещенскую ночь безопасность проведения праздничных мероприятий обеспечивали инспекторы ГИМС, полиции, спасатели и бригады скорой медицинской помощи — всего 452 сотрудника экстренных служб. Специалисты дежурили у каждой организованной купели. Впрочем, никаких неприятных происшествий не зарегистрировано.