Краснодар, 19 января, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае во время крещенских купаний в Горячем Ключе произошла трагедия — скончался 68-летний пенсионер. Накануне поздно вечером, 18 января, он решил окунуться в ледяную воду в купели, организованной на городском озере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

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Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. По сообщениям очевидцев, врачей у «иордани» не оказалось, пишет «Комсомольская правда Краснодар». В ожидании скорой помощь пострадавшему пытались оказать спасатели, однако безуспешно.

В настоящее время по факту ЧП правоохранительными органами организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в прошлом году в Горячем Ключе обряд омовения на Крещение совершили свыше 700 человек. Самым популярным местом купания оказалось городское озеро. Традиционно в Крещенскую ночь здесь купаются и взрослые, и дети. Здесь были организованы палатки для переодевания, на берегу дежурили спасатели, врачи, полицейские и казаки.

Добавим, что в текущем году крещенские купания в регионах России проходят в целом без происшествий. Пока сообщалось о нескольких инцидентах. Так, в Свердловской области на озере Шарташ пришлось закрыть две купели. В ночь с 18 на 19 января тонкий слой наледи на той площадке, где находились люди, треснул. Всех купающихся оперативно вывели на берег, опасные купели закрыли.

А в Москве во время крещенских купаний из-за переохлаждения при выходе из проруби на территории Химкинского водохранилища потеряла сознание девушка. Спасатели доставили ее к медикам.