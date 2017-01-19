Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Чтобы привести стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге в соответствие с параметрами Международной федерации футбола (ФИФА) для проведения мирового первенства 2018 года, необходимо еще 1,5−2 млрд рублей. Об этом 19 января сообщил журналистам вице-премьер правительства России и глава РФС Виталий Мутко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Работы по адаптации сооружения под требования ФИФА должны быть проведены в ближайшие 3−4 месяца. 29 декабря 2016 года от Госстройнадзора Санкт-Петербурга было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

По словам Мутко, завершающую стадию работ на «Зенит-Арене» предстоит выполнить общими силами — города, одноименного футбольного клуба и ФИФА. В клубе уже определили, какую сумму готовы выделить, пояснил Мутко, однако называть ее отказался.

«Для чемпионата мира нужно еще 1,5−2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов», — цитирует Мутко «Р-Спорт».