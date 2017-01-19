Дамаск, 19 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко убили по меньшей мере 12 человек в Пальмире, сообщает Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга по правам человека» .

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Четыре человека — государственные служащие и учителя — были обезглавлены. Остальные восемь — четверо правительственных солдат и четверо боевиков из других группировок — были застрелены.

Некоторые убийства происходили в древнем римском театре в Пальмире, где «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлом году убило по меньшей мере 25 человек.

Напомним, террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 декабря вторично захватили Пальмиру, пока правительственные войска были заняты освобождением Алеппо.