Москва, 19 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook ввела ограничения для телеканала Russia Today по публикации ссылок на видео, онлайн-трансляции, статьи и фотографии, сообщается на официальной странице соцсети.

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Временный запрет действует до 10:25 мск 21 января — когда завершится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Он связан с тем, что другие новостные ресурсы используют трансляции RT, Facebook расценивает это как «нарушение авторских прав».

Ранее доступ RT к созданию новых записей был введен во время того, как RT транслировал в соцсети пресс-конференцию президента США Барака Обамы. «Предполагается, что Facebook ошибочно определил, что у RT отсутствуют права на трансляцию», — говорится в сообщении российского телеканала.

RT продолжает переговоры с командой Facebook.