Лондон, 19 января, 2017, 12:03 — ИА Регнум. «Пришло время американцам дрожать: грядут переговоры Путина и Трампа, пишет на страницах издания преподающий в Марбургском университете профессор Губерт Циммерман. — В 1991-м неопытный, коряво выражавшийся, с пороками, недостойными политического лидера великой страны, российский президент встречался с прожженным политиком и опытным спецслужбистом, занимавшим президентское кресло в США. Америка тогда была довольна результатами, Россия, как сегодня выясняется, — нет».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Теперь ситуация повторяется с точностью до наоборот: холодный, расчетливый, циничный экс-глава КГБ, с одной стороны, и хороший бизнесмен, но неопытный политик — с другой. Америке долго придется волноваться», — считает Циммерман.

Впрочем, как отмечает корреспондент Кэтрин Хилле в другой статье этого же издания, «Россия не спешит давить на Трампа, предпочитая занимать выжидательную позицию. Главные темы переговоров определены текущим положением вещей, несомненно, что обе стороны готовят свои аргументы. Однако Путин не настроен торопить события, прекрасно понимая, что Трамп не обладает той же степенью свободы в принятии решений, какой обладает хозяин Кремля. Подталкивать нового президента к контактам — значит разозлить большую часть американской политической элиты, которая и так пока не пришла в себя после всех этих фокусов с хакерскими атаками и итогами выборов».