Казань, 19 января, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ак Барс» (Казань) на своей площадке в овертайме переиграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая 18 января в Казани, завершилась со счетом 6:5.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Стефан Эллиотт, Иржи Секач, Джастин Азеведо, Артем Лукоянов, Владимир Ткачев и Михал Йордан. У «Салавата» шайбы забрасывали Александр Логинов (дубль), Линус Умарк, Александр Нестеров и Томаш Мертл.

После пятидесяти трех матчей в чемпионате КХЛ казанский «Ак Барс» пока занимает третье место на «Востоке», имея в активе 99 очков. «Салават Юлаев», набравший 80 баллов после пятидесяти двух игр, занимает 5-е место.

Регулярный чемпионат КХЛ.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:5 ОТ (2:1, 2:4, 1:0, 1:0).

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