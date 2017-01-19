Ярославль, 19 января, 2017, 11:56 — ИА Регнум. 20 января Ярославский областной суд огласит решение по апелляции адвокатов осужденного и временно отстраненного от должности мэра Ярославля Евгения Урлашова. Каким бы ни было решение суда, быть главой города Урлашов перестанет довольно скоро: в апреле 2017 года истекает срок его полномочий. Евгений Урлашов вступил в должность 11 апреля 2012 года после яркой избирательной кампании, победив во втором туре ставленника региональной власти Якова Якушева. Тогда оппозиционеру удалось объединить целый ряд политических сил — от коммунистов до либералов. Между тем за прошедшие пять лет отношение к политику со стороны знавших его людей значительно изменилось.

Евгений Урлашов на суде

Коммунист, депутат облдумы Эльхан Мардалиев говорит, что градоначальник не смог оправдать все возложенные на него надежды.

«Надежд, когда Евгений Урлашов только избирался мэром, было гораздо больше, чем получилось сделать. И по экономике, и по политическим вопросам. Не все шаги были оправданы, особенно непопулярные меры, как повышение стоимости проезда, хотя перед выборами он обещал ее не повышать. Но были и верные решения — сохранение «Ярославльводканала», например. Его избрание имело другое, очень большое значение: оно дало надежду, что в городе можно что-то поменять, что от выбора людей зависит, как будет жить город», — рассказывает Эльхан Мардалиев.

Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев сразу после избрания поддерживал ряд проектов Урлашова как бизнесмен.

«Я не был знаком с Евгением Урлашовым, до того как его избрали главой города. Могу сказать, что на выборах мэра в 2012 году он был символом демократии в Ярославле, все мои знакомые, и я сам, голосовали за него. Но голосовали не за Евгения Урлашова, а за глоток свободы. Когда произошел арест, надежды не оправдались, они умерли. Вопрос не в том, брал Урлашов деньги или не брал, а в том, что надежды ярославцев разбились. Лично у меня это вызвало такие же эмоции, как когда разбилась хоккейная команда «Локомотив», да, есть другая команда, но все уже не так. Глоток свободы закончился», — считает Роман Фомичев.

Лидер ярославского «Яблока» Владимир Зубков поддерживал Евгения Урлашова на выборах мэра города, но потом разочаровался в нем.

«Много лет одна и та же команда управляла городом, была надежда, что Ярославль будет развиваться, выйдет из стагнации. После избрания стало быстро понятно, что нового стиля руководства не будет, что обещания не будут исполнены. Он стал мэром несбывшихся надежд. При Евгении Урлашове город с 2,7 млрд долга нарастил долг на 1,5 миллиарда. Мы не увидели уменьшения административного ресурса, уменьшения расходов мэрии на самообслуживание. Поэтому определенная романтика сменились разочарованием. Думаю, что если бы в Евгении Урлашове победил мечтатель, город бы заиграл новыми красками. Но его потенциал не был реализован», — убежден Владимир Зубков.

По словам депутата от ПАРНАСа в Яроблдуме Василия Цепенды, Урлашову не удалось доказать, что несистемный политик может стать успешным.

«Урлашов — человек вне системы, нравится это кому-то или нет, он всегда выбивался из канвы системных политиков, что многих раздражало. Эта несистемность в нашем системном обществе в какой-то момент дала бы положительные плоды. Но случилось как случилось. У Урлашова был большой потенциал, но история не терпит сослагательного наклонения», — поделился своим мнением Василий Цепенда.

Принимавший участие в избирательной кампании Урлашова политический консультант Алексей Власов полагает, что удержаться у власти мэр мог только в случае кристальной честности и концентрации на хозяйственной деятельности.

«Он делал политические ошибки, сильно пошел в политику, что было неправильно. Он бы смог остаться мэром, если бы был на «белом коне» и в «белых перчатках», но он попал в клубок противоречий, вел себя политически неоднозначно. Примеры сохранения и достаточно успешной деятельности оппозиционного мэра в России есть, взять, к примеру, главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который и по сей день возглавляет город. Приговор, вынесенный Евгению Робертовичу, суровый, но Урлашов борец по натуре, посмотрим, что будет с ним дальше», — рассуждает Алексей Власов.

Одним из самых ярких соратников, а впоследствии, пожалуй, самым ярким оппонентом Евгения Урлашова был Игорь Блохин.

«Важно понимать, что Урлашов — не один, это созданный группой людей образ, это команда, которая работала на то, чтобы поменять в Ярославле ситуацию. Урлашов был выбран ее лидером. То, что приписываются ему, не его заслуги, а заслуги команды. Многое в городе необходимо было поменять, многое и поменялось. Но, убив дракона, он сам стал драконом, и те ценности, которые мы исповедовали, те реформы, о которых мечтали, он не стал воплощать в жизнь. Сев в кресло мэра, он стал еще менее демократичным, чем его предшественники. Хорошие слова, лозунги, но на деле все совершенно другое. Я считаю, что Евгений Урлашов подвел всех ярославцев. По-человечески мне Евгения жаль. Если бы он слушал свое окружение, людей, с которыми он шел на выборы, продолжал работать на город, а не на себя, то сегодня мы жили бы в более удобном, комфортном городе, в котором многое было бы по-другому. В какой-то момент Урлашов стал федеральным политиком. Но его судьба и его поведение погубили и партию «Гражданская платформа» в целом. Несомненно, он стал явлением в жизни города, а может, и в жизни страны. Будем смотреть, что будет дальше, ведь история не заканчивается сегодняшним днем. При этом я считаю, что наказание в двенадцать с половиной лет лишения свободы — это очень много. У меня нет сомнений в том, что он брал деньги, но нет сомнений и в том, что наказание чрезмерное. За большие преступления люди получают сроки меньше», — убежден Игорь Блохин.

Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев, также входивший в команду Урлашова, говорит, что новый мэр в 2012 году стал политической звездой.

«Ярко зажглась звезда, планов было много, но реализовать, кроме программы обустройства парков, он ничего не успел. Мэр Урлашов был народным, доступным мэром, что ранее было не свойственным для руководителей подобного уровня. Я знаком с Урлашовым с 1999 года. Мое отношение к нему не менялось, он изменился после выборов. Это нормальный процесс, но он не оторвался от людей, хотя порою он и переходил уровень человека с региональной известностью, он действительно стал звездой. Мы с ним хорошо общались и тогда, когда он стал мэром, я не видел преград в общении, снобизма. Урлашов ставил перед собой амбициозные задачи и шел к ним, не озираясь, не осматриваясь. Он был таким, таким и остался. У него была новая цель — стать губернатором Ярославской области, на мой взгляд, это было рановато. Перед этим надо было показать более осязаемые результаты на уровне города, набить шишек, получить опыт. Время Урлашова было глотком свежего воздуха для горожан, которым они не успели насладиться. Если бы не случился арест, я уверен, что мы бы видели во главе города человека другого уровня, он хотел погружаться в процессы руководства городом, активно занимался самообразованием. Он, если бы остался во главе города, а не был арестован, то к сегодняшнему дню он стал бы серьезным кандидатом в губернаторы, но жизнь сложилась по-другому», — рассуждает Сергей Балабаев.

«Жалко, что вот так все не очень хорошо заканчивается, лично я отношусь к Евгению Урлашову хорошо. Были какие-то иллюзии после его избрания мэром, постепенно они развеялись», — резюмирует предприниматель Александр Кукин, в 2012 году входивший в избирательный штаб Евгения Урлашова.