Москва, 19 января, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В январе 2017 года все пенсионеры, которые постоянно проживают на территории России и получают пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года, получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Это около 44 млн получателей страховых пенсий, а также около 2 млн военных пенсионеров и приравненных к ним, сообщили в Минтруда РФ.

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«По оперативным данным Пенсионного фонда России, 70% пенсионеров уже получили единовременную выплату в 5 тыс. рублей», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Срок доставки единовременной выплаты — по 28 января 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявлял, что в 2017 году общая индексация пенсий в 2017 году составит 5,8%, она пройдет в два этапа