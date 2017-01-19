Братск, Иркутская область, 19 января, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Следственно-оперативная группа обнаружила в одной из квартир Братска (Иркутская область) тела двух малолетних детей, которых задушила собственная мать, сообщает СК РФ.

AJEL Правосудие

В убийстве 6-летней дочери и двухлетнего сына женщина призналась сама, позвонив в полицию. 31-летняя подозреваемая ранее неоднократно обращалась за консультациями к психиатру.

Следователи возбудили уголовное дело по факту трагедии. Точные причины смерти детей установит судебно-медицинская экспертиза.

В органах опеки Братска уточнили, что семья не состояла на учете и считалась благополучной. Отец детей работал, мать находилась с детьми.

Мотивы поступка женщины устанавливаются. Дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего» УК России.