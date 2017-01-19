Ростов-на-Дону, 19 января, 2017, 11:46 — ИА Регнум.



agurri Свиньи

В Целинском районе Ростовской области, где введено чрезвычайное положение из-за вспышки африканской чумы свиней, работает специальная комиссия. В пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС ИА REGNUM 19 января проинформировали о том, что в зону отчуждения по АЧС попало пять населенных пунктов.

К селу Журавлевка, где зафиксирован очаг вируса, прилегают хутора Калинин, Пушкин, Мельников, Орджоникидзе. По предварительным данным, отчуждению подлежит 516 животных. На сегодняшний день утилизировано 153 свиньи.

Также уточняется, что карантинный пост организован в хуторе Калинин.

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Напомним, что в Ростовскую область африканская чума свиней пришла в конце 2016 года. Инфицированными оказались Веселовский и Родионово-Несветайский районы. Здесь был введен карантин. Жителям поселка Веселый, а также хуторов Спорный и Каменный Брод пока нельзя завозить свиней, а также продукты и сырье, полученные от их убоя, запрещено держать свинопоголовье.

На этой неделе вирус поразил животных в личном подсобном хозяйстве в селе Журавка Целинского района.

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Как уже информировало ИА REGNUM, свиноводам Веселовского района, чьих животных пришлось утилизировать, ущерб от АЧС компенсируют из средств региональной казны. На эти цели выделено около 1,3 млн рублей.