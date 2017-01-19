Москва, 19 января, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Модель Lada Priora является наиболее популярным новым легковым автомобилем в Северо-Кавказском федеральном округе. Таковы результаты исследования российского авторынка, опубликованные агентством «Автостат».

Elijah-skachat.ga LADA Priora

В 2016 году в Северо-Кавказском федеральном округе было продано 8340 «Приор». Модель вновь, как и годом ранее, стала самой востребованной в регионе. Однако объем продаж упал на 28,5% по сравнению с 2015 годом. На втором месте находится Lada Granta, ее приобрели 6937 жителей СКФО — на 17% меньше, чем годом ранее.

Третью позицию занимает Lada Vesta с показателем 4785 автомобилей. Автомобили зарубежных брендов оказались на четвертом и пятом месте: это Hyundai Solaris (3426 шт.; — 30%) и Toyota Camry (3417 шт.; — 5%).

В десятку лидеров авторынка Северного Кавказа также вошли Lada 4×4, Volkswagen Polo, KIA Rio, Lada Largus VP и Lada XRAY. В целом региональный рынок новых легковых машин показал падение на 9% и составил 45,9 тыс. единиц.