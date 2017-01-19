Лондон, 19 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд предупредил ЕС, что если после Brexit между его страной и Евросоюзом не сложатся «всеобъемлющие торговые отношения», правительство вынуждено будет искать другие пути для обеспечения собственной конкурентоспособности, сообщает 19 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«Мы должны оставаться конкурентоспособны. Лучший для этого способ — иметь всеобъемлющие торговые отношения с ЕС, нашим ближайшим соседом», — сказал Хэммонд, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Но если мы не сможем добиться этого, тогда мы найдем другие пути для поддержания нашей конкурентоспособности, потому что первая задача нашего правительства сделать так, чтобы наши люди могли поддерживать свой уровень жизни», — резюмировал Хэммонд.

Напомним, в конце марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начнет процедуру выхода страны из ЕС. Затем последуют переговоры об условиях данного выхода. Правительство королевства надеется сохранить за собой доступ к рынкам ЕС.