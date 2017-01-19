Вашингтон, 19 января, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Университет Трампа (Trump University) выплатил $25 млн бывшим студентам для того, чтобы урегулировать судебные иски, поданные против учреждения. Об этом в четверг, 19 января, передает телеканал CNN.

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«Организация The Trump Entrepreneur Initiative, первоначально известная как Университет Трампа, предоставила 18 января выплаты», — заявили адвокаты истцов.

Отмечается, что компромисс между представителями Trump University и бывшими студентами был достигнут в ноябре 2016 г., сразу после выборов. С помощью него избранный глава Белого дома освобождается от необходимости давать показания в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иски против представителя Республиканской партии Дональда Трампа подали бывшие студенты «Университета Трампа» в 2016 г. Они заявляют, что университет, который не имел лицензии на образовательную деятельность, мошенническим путем заставил их заплатить $35 000 за обучающие программы в сфере недвижимости.

Трамп все обвинения отверг и назвал их политически мотивированными.

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