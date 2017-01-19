Екатеринбург, 19 января, 2017, 11:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге воспитанник детского дома-интерната на улице Ляпустина был госпитализирован с ожогами второй степени в больницу. Информация об этом поступила сегодня утром, сообщили в СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По версии следствия, санитарка учреждения мыла 11-летнего ребёнка, который не может самостоятельно принимать водные процедуры. После окончания помывки она одела мальчика и отправила его в группу. Спустя некоторое время, воспитательница заметила на теле ребёнка ожоги, после чего была вызвана «скорая помощь».

Также по данному факту организована прокурорская проверка. «Воспитанник дома-интерната, 2005 года рождения, получил ожоги ног и туловища. Ожоги зафиксированы на 35% тела. Ребенок с предварительным диагнозом «ожоги второй степени» был доставлен детскую муниципальную больницу Екатеринбурга № 9», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент выполняется комплекс мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы свидетелей, а для установления тяжести причинённого здоровью ребёнка вреда назначена экспертиза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в детском доме-интернате на Ляпустина на протяжении последних лет и ранее происходили скандальные инциденты. Так ещё в 2014 году стало известно об издевательствах над детьми в этом учреждении, по данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников интерната, а впоследствии судом им были вынесены приговоры.

Позже в этом же учреждении осенью 2015 года ребёнок во время сон-часа, выпал из окна третьего этажа. А в начале 2016 года в доме-интернате трагически погибла девочка. Ребёнок-инвалид не мог самостоятельно принимать ванну. Её мыла санитарка, которая оставила девочку в воде и, не сообщив помощнице, отлучилась. В это время, оставленная без присмотра девочка захлебнулась водой и погибла.