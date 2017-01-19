Махачкала, 19 января, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В 2016 году задолженность республики Дагестан за потребленный газ выросла на 3 млрд и составила 32,1 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель директора дагестанского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Руслан Магомедов на совещании, посвященном подведению итогов работы компании за прошлый год.

Hyser.com.ua Долг за газ

По его словам, конечный уровень платежей в Дагестане составил 34% и в сравнении с 2015 годом снизился на 2,4%. За потребленный газ платят только 30,6% населения, 25,8% теплоснабжающих компаний и 94,7% бюджетных учреждений. Помимо снижения уровня оплаты, в прошлом году возросли и потери в газовых сетях. По сравнению с предыдущим годом, они возросли на 11%. Основными причинами роста потерь в компании считают хищение газа.

По словам руководителя дагестанского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Владимира Лемешко, в текущем году в Дагестане будет создана новая компания, которая распределит все газораспределительные организации. Это необходимо для выправлении ситуации с задолженностями за потребленный газ.

Напомним, Дагестан является лидером в России по задолженности за потребленный газ. Основная сумма задолженности приходится на население. Сами жители республики часто жалуются на искусственное завышение поставщиком показателей счетов. В мае 2016 года управление Роспотребнадзора по Дагестану выявило нарушения в работе поставщика — ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Компания завышала количество проживающих по адресу жильцов. В сентябре того же года одному из жителей республики начислили долг в размере шести миллионов рублей, несмотря на то, что он стабильно платил за газ. Кроме того, деньги, выплачиваемые жителями одного из сёл республики, не поступали на их лицевые счета.

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