Чебоксары, 19 января, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В столице Чувашии дан старт работам по рекультивации Пихтулинской свалки. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Чебоксар по итогам совещания в мэрии города, где были обсуждены вопросы реализации комплексного плана по экологическому восстановлению территории бывшего полигона твердых бытовых отходов.

ИА REGNUM Пихтулинская свалка в Чебоксарах

И.о. директора МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Иван Кучерявый доложил, что рекультивация будет проводиться в два этапа. «Сначала будут реализованы технические решения с планировкой рельефа, уплотнением, устройством дренажа и укладкой гидроизоляционного материала, отводом поверхностных вод, сбором и очисткой биогазов. Ближе к финалу бывшая свалка будет покрыта слоями глины и плодородной почвы, всю территорию засеют многолетними травами. По предварительным оценкам, стоимость рекультивации составит 354,5 млн рублей», — говорится в релизе.

На совещании также рассмотрены вопросы реализации намеченных планов. В частности, 15 февраля в администрации Синьяльского поселения Чебоксарского района пройдут публичные слушания о внесении изменений в существующий генплан в части изменения вида использования земельного участка. На территории поселения будет осуществляться забор грунта для работ по рекультивации. Сейчас ведется подготовка к объявлению торгов по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.

Отметим, что на встрече в Москве главы Минприроды Сергея Донскова и главы Чувашии Михаила Игнатьева был поднят вопрос рекультивации Пихутилинской свалки в Чебоксарах. «Почти 380 млн рублей предусмотрено Чувашии в федеральном бюджете на 2017−2018 годы на рекультивацию Пихтулинской свалки», — говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на официальном портале органов власти Чуваши.

Напомним, что ранее, согласно постановлению Кабинета министров республики, проект рекультивации Пихутилинской свалки был включён в список приоритетных включен, его общая стоимость была оценена в 240 млн рублей, срок реализации 2006−2021 годы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2015 года отходы начали вывозиться на новый полигон в Новочебоксарске, и была прекращена эксплуатация Пихтулинской свалки (Чебоксарской городской санкционированной свалки отходов 4−5 класса опасности). Свалка в Чебоксарах была открыта в 1964 году в овраге глубиной 12 метров, высота насыпного слоя достигала 15 метров. Площадь достигла 30 га. Здесь ежегодно складировалось 200 тыс. тонн отходов (или 800 тыс. куб/м), на свалке депонировано свыше 7,5 млн куб/м отходов.