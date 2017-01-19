Саратов, 19 января, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Министерством финансов России принято решение о предоставлении Саратовской области дополнительных кредитных средств в объеме 2,87 млрд рублей. Соответственно, на такую же сумму сокращается объем планируемых к привлечению коммерческих кредитов, сообщает ИА REGNUM.

Evgeny Деньги

Читайте также: Что ответит Минфин РФ: саратовские власти просят у Силуанова 25 млрд рублей

А также: Ответ Минфина РФ: Силуанов выделит саратовским властям 4,3 млрд рублей

Об этом шла речь на заседании комитета Саратовской областной думы по бюджету и налогам. Как пояснил депутатам министр финансов региона Александр Выскребенцев, кредит области будет предоставлен на три года, возможно, этот срок будет увеличен до пяти лет.

В целом доходы областного бюджета увеличены за счет поступивших из федерального центра 2 млрд 310,4 млн рублей, расходы выросли на 2367,9 млн рублей с увеличением дефицита региональной казны на 57,5 млн рублей, отметили в информационно-аналитическом отделе.

Почти 1 млрд рублей из федеральных средств поступил на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Саратове (на городские магистрали и дорожную сеть в радиусе 50 км от областного центра). По линии Минздрава РФ поступили 264,9 млн рублей на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специальным питанием детей-инвалидов. 858,6 млн рублей перечислено Фондом содействия реформированию ЖКХ на завершение реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья (третий и четвертый этапы), еще 90 млн рублей — на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, на 1 декабря 2016 года госдолг Саратовской области составил 49 млрд 373 млн рублей, объем госдолга региона в расчете на 1 жителя составил 19,9 тыс. рублей (темп роста 2,57%).

Напомним, бездефицитный бюджет Саратовской области на 2017 год прописан с доходами и расходами в размере 69,26 млрд рублей, предельный объем госдолга — 55,5 млрд рублей.

На обслуживание госдолга — 52,2 млрд рублей — заложено 4,3 млрд. Всего в 2017 году по бюджетным и банковским кредитам предстоит выплатить из региональной казны 25 млрд рублей.

Объемы бюджетных доходов от налоговых поступлений в 2017 году сократятся на 13% и составят 57,7 млрд рублей, в том числе налог на прибыль — 17,7 млрд рублей, НДФЛ — 19,7 млрд рублей, транспортный налог — 2,2 млрд.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017-м составят 11,4 млрд рублей.

Читайте также: Саратовская область: бездефицитный бюджет-2016 и 52 млрд рублей госдолга

А также: Саратовские депутаты «переплюнут» бюджет-2016: Кремль нам поможет