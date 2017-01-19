Манила, 19 января, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Папа Франциск благословил Филиппины и их национального лидера Родриго Дутерте, рассказал советник президента Иисус Дуреза, сообщает Reuters.

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«Когда у меня была возможность поцеловать руку папы, я попросил благословить Филиппины, на что он ответил, что также благословит и нашего президента», — сказал Дуреза.

Дуреза встретился с папой Франциском в Ватикане и передал ему письмо от Дутерте, в котором тот благодарит понтифика за его визит в самую большую католическую страну в Азии в 2015 году.

Напомним, Филиппины — это крупнейшая после Бразилии и Мексики католическая страна в мире, в январе 2016 года папа Франциск посетил ее с визитом — это был первый за 20 лет визит первого лица католической церкви в данную страну.