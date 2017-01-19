Давос, Швейцария, 19 января, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки должны обрести своё было величие и защитить мир от российской агрессии. НАТО — единственная система безопасности, которая в силах противостоять российской агрессии. С таким заявлением выступил президент Пётр Порошенко в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

Комментируя сложившую к настоящему моменту геополитическую ситуацию, Порошенко подчеркнул важность НАТО как гаранта безопасности. В этой связи он указал на «главного агрессора» — Россию.

«Российская агрессия продемонстрировала снова, что нет другой системы безопасности, кроме НАТО, которая была бы эффективной, чтобы остановить агрессию», — заявил Порошенко.

Киев видит для Украины и для «всего мира» выход в сохранении трансатлантического единства во главе с США. Роль США как глобального лидера должна быть продемонстрирована — это имеет большое значение.

«Америка должна быть большой снова», — заявил президент Украины.

Напомним, лозунг «Америка должна быть великой снова» использовал в своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп. 4 ноября он презентовал свою новую книгу-манифест предвыборной кампании — «Искалеченная Америка: Как вновь сделать Америку великой».