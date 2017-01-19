Москва, 19 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ и АО «Россельхозбанк» заключили соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. Соответствующий документ подписали глава Минсельхоза России Александр Ткачев и председатель правления АО «Россельхозбанк Дмитрий Патрушев, сообщили в Минсельхозе.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца . 1889

«Внедрение нового механизма льготного кредитования по ставке 5% упростит доступ сельхозпроизводителей к заемным средствам. Сельхозпроизводителям и фермерам больше не придется ждать субсидий и отвлекать собственные оборотные средства на оплату процентов по кредитам и ждать их последующего возврата», — сказал Ткачев.

В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.

Отметим, Россельхозбанк стал первым из банков — участников программы, заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время он будет готов выдать первые средства по новому порядку.