Москва, 19 января, 2017, 10:57 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 года чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 5,25% — до 709,321 млрд рублей, свидетельствуют данные компании.

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В отчетном периоде выросла выручка газового холдинга, она составила 4,321 трлн рублей (+2,73%). Рост выручки в основном связан с увеличением реализации газа в Европу и другие страны.

Рост операционных расходов компании составил 20,6% (до 3,824 трлн рублей), он связан с расходами на покупку газа и нефти (290,28 млрд рублей) и увеличением затрат на газ, возникших в результате сделки по обмену активами между ПАО «Газпром» и Wintershall.

Операционные расходы компании за девять месяцев 2015 года составляли 3,171 трлн рублей.