Ростов-на-Дону, 19 января, 2017, 10:47 — ИА Регнум. «Вратарь — это «товар» штучный, в игре эта позиция особенная», — уверен тренер футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов, поэтому к тренировочному процессу подходит, учитывая все нюансы каждого голкипера. В команде защитить ворота могут четыре игрока основного состава. Это Сослан Джанаев, Иван Комиссаров, Никита Медведев и Евгений Гошев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Fc-rostov.ru Сослан Джанаев

Под номером 35 за желто-синие цвета играет Сослан Джанаев. Голкипер, ранее выступавший за столичный «Спартак», грозненский «Терек», «Аланию» (Владикавказ), в 2014 году заключил с «Ростовом» трехлетний контракт. За это время он провёл более 40 игр, неоднократно был признан лучшим игроком матчей РФПЛ и Лиги чемпионов УЕФА. По итогам сезона 2015/16 стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина и вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Кроме того, Джанаев привлек внимание Станислава Черчесова и неоднократно получал вызов в сборную России. Останется ли голкипер в «Ростове», станет известно летом 2017 года, когда его действующий договор подойдет к концу.

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Под номером 1 вратарский список продолжает Иван Комиссаров, который присоединился к желто-синим в августе 2016 года и пока не сыграл за «Ростов» ни одного матча. А вот номер 77 Никита Медведев, перешедший в донской клуб в феврале 2016 года, успел провести три игры. Четвертым в списке вратарей значится молодой игрок Евгений Гошев. Пока голкипер набирается опыта вместе с игроками основного состава и выходит на матчи ростовского дубля.

«Они все разные по характеру. При подготовке надо учитывать все нюансы и для каждого составлять план работы индивидуально», — подчеркнул Виталий Кафанов.

По его словам, есть общая программа, а есть отдельные задания для каждого голкипера. «У каждого есть преимущества, но у каждого есть и недостатки, над которыми необходимо работать. Игровое амплуа вратаря требует от него высокого уровня ответственности. У него, как у математика, в голове все должно быть разложено по полочкам: как готовиться к игре, как вести себя во время матча, как восстанавливаться после игры, как реагировать на успех, пропущенный гол. Здесь очень много нюансов из области психологии. Если он не готов падать и вставать, то тогда ничего не получится», — считает специалист.

Микроклимат во вратарской команде должен быть комфортный. Сами голкиперы могут между собой не дружить, но это должна быть семья в работе. И девиз у ребят, как и во всей команде, должен быть: «Один за всех и все за одного!»

Напомним, что желто-синие продолжают готовиться ко второй части сезона 2016/17 в Абу-Даби (ОАЭ). Команда, как и прежде, тренируется по системе Курбана Бердыева. Что касается первого контрольного матча, то он завершился со счётом 4:0. «Ростов» не оставили шансов на победу клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Сегодня, 19 января, у желто-синих матч с клубом из Китая «Хэнань Цзянье».

Накануне стало известно о заключении контракта с украинским форвардом Марко Девичем. Соглашение рассчитано на 1,5 года. К команде нападающий присоединится на втором сборе, который начнется 25 января.

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