Бисмарк, США, 19 января, 2017, 21:37 — ИА Регнум. В американском штате Северная Дакота военные начали проводить новую экологическую экспертизу нефтепровода Dakota Access, который в 2016 году оказался в центре громкого скандала, так называемой войны местных индейцев против нефтяников. Об этом в среду, 18 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение Сухопутных войск США.

Lars Plougmann Строительство нефтепровода Dakota Access. Северная Дакота, США

Одной из главных причин того, что индейцы племени суи долго и упорно протестовали против строительства нефтепровода было то, что Dakota Access может нанести непоправимый вред окружающей среде. В частности, загрязнить источники питьевой воды. А, кроме того, трубопровод оскверняет священные на местных племен земли.

Так, военные начали проводить сбор информации для оценки влияния нефтепровода на район озера Оах. Как отмечает издание, заявление Сухопутных войск США совпадает с возобновившимися демонстрациями против проекта стоимостью в $3,8 млрд. По данным правоохранителей, на этой неделе были произведены новые аресты митингующих, в результате которых общее количество задержанных за все время протестов превысило 600 человек. 16 и 17 января были задержано в общей сложности 16 человек. Люди были арестованы за участие в беспорядках и нападениях на правоохранителей.

При этом представители энергетических компаний в понедельник попросили суд США округа Колумбия остановить процесс начала оценки воздействия нефтепровода на окружающую среду, пока компания не получит необходимые разрешения на прокладку трубопровода. В среду, 18 января, окружной судья Джеймс Басберг (James Boasberg) отказал в слушаниях по этому делу.

ИА REGNUM сообщало, что «война» нефтяников и коренного населения США, а позже и присоединившихся к ним «зеленых» продолжается с лета текущего года. Нефтепровод из штата Северная Дакота в Иллинойс для суточной транспортировки до 470 тыс. баррелей сланцевой нефти хотели построить к концу года. Однако против Dakota Access выступают представители коренного населения Америки. Индейцы обращались за помощью к президенту страны Бараку Обаме — бесполезно. Но позже протестующих поддержали «звезды» Голливуда, на проблему обратила внимание ООН и призвала соблюдать декларацию о правах коренного населения.

Протесты индейцев и поддержавших их активистов продолжались более полугода. Рядом со стройплощадкой даже был разбит небольшой лагерь протестующих. Во время митингов правоохранители часто стреляли в них из водометов, травили на них собак и применяли перечный газ. С помощью гражданских беспилотников даже удалось заснять, как вооруженная полиция поливает безоружных протестующих водой, забрасывает дымовыми шашками и совершает другие правонарушения. В результате Федеральное авиационное управление США ввело над резервациями индейцев беспилотную зону. Что могло быть сделано для того, чтобы не было возможности заснять, как правоохранители превышают свои полномочия в отношении индейцев.

Позже, 5 декабря, сообщалось, что американские власти откажутся от утверждения маршрута нефтепровода Dakota Access Pipeline в Северной Дакоте и рассмотрят альтернативные варианты строительства трубопровода. Как отмечал представитель армии Джо-Эллен Дарси, рассмотрение альтернативных маршрутов может, наконец, завершить «войну» индейцев племени суи против нефтяников.

В то же время федеральные власти сегодня надеются, что избранный президент США Дональд Трамп сможет надавить на протестующих. Один из правоохранителей выразил надежду на то, что когда Трамп вступит в должность, произойдут изменения в рамках федеральной помощи.

Отмечалось также, что Национальная гвардия развернула в Северной Дакоте систему противоракетной обороны недалеко от района протестов. Как заявил представитель нацгвардии в штате Эмбер Балкен, эта система используется только для целей наблюдения.