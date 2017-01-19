Москва, 19 января, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Более девяти тысяч ипотечных кредитов в России проходят перекредитование в рамках госпрограммы помощи ипотечным заёмщикам. Четыре процента из этих кредитов — валютные. Об этом сообщили в российском министерстве финансов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

В Минфине отмечают, что уже сейчас на перекредитование подано порядка 18,5 тысяч заявлений от ипотечных заёмщиков. 594 случая относятся к кредитам, которые были взяты в валюте.

Уточняется, что к настоящему моменту реструктурировно свыше девяти тысяч 540 кредитов. Причём 381 из них — валютный.

Напомним, в России действует государственная программа субсидирования ставок по ипотеке. В феврале было принято решение продлить срок действия программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с января по ноябрь 2016 года банками было предоставлено более 750 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 1,3 триллионов рублей. Темп прироста объёма предоставленных с начала года ИЖК к соответствующему периоду 2016 года составил 31,1%.